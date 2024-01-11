Продажи электромобилей в России выросли в пять раз и установили рекорд
В России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Этот результат стал рекордным, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Каждый четвертый покупатель нового электромобиля выбирал китайскую марку Zeekr (3724 единиц), при этом компания официально в России не представлена. На втором месте идет отечественный Evolute с результатом в 2020 проданных машин.
Третье место в марочном рейтинге занял Volkswagen (2000 шт.), электромобили которого поставляются в РФ по схеме параллельного импорта. Следом идет Tesla (1257 шт.), а пятерку замкнул китайский Voyah (674 шт.), продающий свои электрокары официально.
Самыми популярными у россиян электромобилями оказались Zeekr 001, Evolute i-Pro, Volkswagen iD.4, Tesla Model Y и Volkswagen iD.6.
Аналитики указали, что при подсчетах под новыми электрокарами подразумевали те, что имеют возраст не старше трех лет и впервые встали на учет в РФ.
В конце прошлого года на заводе «Моторинвест» в Липецкой области стартовало производство электрического кроссовера Evolute i-Jet. В планах компании к 2032 году выпустить 242 тыс. электрокаров и достичь уровня локализации в 5 тыс. баллов.
Также в декабре президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о проведении испытаний прототипов электрических версий Lada Niva и Vesta. По его словам, спрос на них будет зависеть, в том числе и от мер господдержки.