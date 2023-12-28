На заводе «Моторинвест» стартовало производство электрического кроссовера i-JET

Российский бренд электромобилей EVOLUTE 28 декабря объявил о старте производства на заводе «Моторинвест» нового премиального электрокроссовера E-SUV i-JET.

Сборка кроссовера проходит на специальном заводе по производству электромобилей в Липецкой области. В планах компании к 2032 году выпустить 242 тыс. электрокаров и достичь уровня локализации в 5 тыс. баллов. Это означает, что основная часть деталей в транспортном средстве будет российской, например, электромоторы и тяговые батареи.

Сам кроссовер выполнен в концепции минимализма и предоставляет водителю и пассажирам первоклассный уровень комфорта и эргономики. Цифровая панель приборов расположена на 12,3-дюймовом экране. В темное время суток владелец может включить установленную в салоне амбиентную подсветку с режимом выбора из 64 цветов. Проекционный HUD-дисплей электрокара может транслировать важные показатели на ветровое стекло. Передние кресла оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек.

Коэффициент аэродинамического сопротивления электрокара равен 0,278, что положительно влияет как на динамику, так и на запас хода. Кроме того, автомобиль оснащен системой интеллектуального полного привода, которая, благодаря двум электромоторам, за доли секунды перераспределяет крутящий момент между осями. Пиковая суммарная мощность электрической силовой установки составляет 585 л. с., а пиковый крутящий момент достигает 940 Нм.

Evolute i-JET будет доступен для приобретения с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант предусматривает установку литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого составляет 80 кВт*ч с запасом хода 483 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч электрокроссоверу потребуется 4 секунды. Второй вариант автомобиля обладает полутвердотельным аккумулятором емкостью 90 кВт*ч, обеспечивающим разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, при этом модель обладает запасом хода в 530 км.

Ранее, 15 декабря, президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил о проведении испытаний прототипов электрических версий Lada Niva и Vesta. Тогда он отметил, что до Нового года компания представит базовую версию стратегического плана до 2030 года. В ней есть пункт о дальнейшей электрификации модельного ряда. Кроме того, он анонсировал запуск до 2030 года в серию 12 новых моделей волжского завода.