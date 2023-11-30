Дали по пошлине: ЕАЭС продлил таможенные льготы для электрокаров

Евразийская экономическая комиссия продлила на два года льготный порядок таможенного оформления электромобилей, который предусматривает их беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС. Это решение не касается России — при импорте такой техники в нашу страну она облагается пошлиной в размере 15% от стоимости. В правительстве РФ считают, что эти меры должны способствовать развитию производства электромобилей в России. Пока это направление отечественного автопрома находится в зачаточном состоянии, однако перспективы у него есть, отмечают эксперты . Подробности — в материале «Известий».

Все, кроме нас

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 31 декабря 2025 года нулевые ставки таможенных пошлин в отношении электромобилей, ввозимых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте совета ЕЭК. Льготный порядок импорта электрокаров будет действовать для граждан, постоянно проживающих в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии, отмечают в организации.

«Продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать более широкому распространению таких транспортных средств», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

По окончании заседания совета вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что в будущем, возможно, в продлении нулевых пошлин на импорт электрокаров уже не будет необходимости благодаря развитию собственного производства этой техники.

«Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворять спрос на электромобили за счет собственного производства. Через два года, когда мы вернемся к этому вопросу, то вполне возможно, что обнуление пошлины уже продлевать будет не надо», — цитирует вице-премьера РФ агентство «Финмаркет».

Несмотря на то что Россия также входит ЕАЭС, льготы, предусмотренные для импорта электромобилей в государства — участники этого союза, на такую технику, ввозимую в нашу страну, не распространяются. Беспошлинный ввоз электрокаров действовал в России с мая 2020 года. Однако уже в конце в 2021 года Минпромторг решил отказаться от этих льгот, и с 2022 года техника при пересечении границы РФ стала облагаться таможенной пошлиной в размере 15% от заявленной стоимости.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Эти меры в ведомстве называют стимулом для развития производства электромобилей в нашей стране.

« У нас рынок электромобилей штучный. Пока у нас не будет развита инфраструктура по зарядке, пока мы не наладим производство собственных доступных автомобилей, он будет сохраняться штучным. Но для того чтобы мы развивали себя, мы должны мотивировать производителей. Потому защитные механизмы должны существовать, иначе просто не будет стимула для производства внутри страны», — заявлял в конце 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров.

Польза и вред

Решение не продлевать таможенные льготы для электрокаров в нашей стране ожидаемое и закономерное, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Заградительные и запретительные меры, направленные на поддержку и развитие той или иной отрасли промышленности, — распространенная практика во всем мире , отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии пока нет собственного производства электромобилей. В России такие машины уже выпускаются — это две модели Evolute в Липецкой области, а также электрическая версия кроссовера «Москвич». Кроме того, уже совсем скоро начнется сборка электрических Lada Largus на АвтоВАЗе и выпуск электрокаров на калининградском «Автоторе». Кроме того, не за горами старт проекта «Атом». Поэтому для развития этого сектора отечественной автомобильной промышленности таможенные пошлины на электромобили, безусловно, будут полезны, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Вместе с тем эксперт признает, что на автомобильный рынок эти пошлины оказывают не самое благотворное влияние, поскольку ограничивают выбор моделей. Он отметил, что резкий рост интереса российских покупателей к автомобилям с электроприводом произошел именно в тот период, когда в нашей стране действовали нулевые пошлины на импортные электрокары.

Отечественное «элетромобилестроение» находится на начальном этапе развития и нуждается в поддержке со стороны государства, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако во многом эта поддержка осуществляется за счет введения запретов и ограничений, полагает он.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Есть рыночные механизмы: разработанная Минэком концепция развития электротранспорта в целом неплохая, а также программа стимулирования спроса на электрокары российского производства за счет предоставления на них скидки в размере 925 тыс. рублей. Но одновременно с этим действуют и «нерыночные» методы, при помощи которых чиновники пытаются стимулировать производство электромобилей в стране. Это те самые заградительные таможенные пошлины, а также утильсбор, — отметил Бургазлиев.

Пойдут в обход

В решении Совета ЕЭК отдельно указано, что «не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации». Однако машины, ввезенные в страны ЕАЭС по льготному таможенному режиму, с большей долей вероятности всё же окажутся и на нашем рынке , считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.