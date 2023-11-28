«Автотор» представил электромобиль BROCK на выставке-форуме «Россия»

Российский автомобильный холдинг «Автотор» представил на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве коммерческий электрический автомобиль BROCK 75. Об этом говорится в релизе, 28 ноября поступившем «Известиям».

На экспозиции представлен электромобиль BROCK с бункеровозной надстройкой, которая произведена компанией «Москоммаш». Она позволяет перевозить до 3,5 т полезного груза.

BROCK — одно из первых серийных электрических грузовых шасси на российском рынке. Здесь использованы последние научно-технические достижения отрасли. Примененные решения оптимизированы для коммерческого использования в широком диапазоне нагрузок и климатических условий.

Экспозицию электромобилей российского производства на площадке выставки «Россия» на ВДНХ посетили члены Совета Евразийской экономической комиссии в сопровождении вице-премьера правительства РФ Алексея Оверчука.

«Мы решили показать коллегам из стран ЕАЭС те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в Российской Федерации. Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворять спрос на электромобили за счет собственного производства», — подчеркнул Оверчук.

Электромобили под брендом BROCK выпускают на производственной площадке завода «Автотор» в поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области. Производство стартовало 8 сентября 2023 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что «Автотор» после ухода Hyundai и BMW из России может выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. машин на заводе в Калининграде в 2023 году.

В середине сентября вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что холдинг может наладить производство автокомпонентов на одной из площадок южнокорейской компании Hyundai в России.