«Автотор» планирует выпустить от 55 до 70 тыс. автомобилей по итогам 2023 года

Российский автомобильный холдинг «Автотор» после ухода Hyundai и BMW из России может выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. машин на заводе в Калининграде в 2023 году. Об этом 8 ноября сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, «Автотор» освоил уже выпуск 14 новых моделей автомобилей.

«Автотор» провел очень эффективную антикризисную политику. <…> Сейчас они уже запустили в производство 14 новых моделей. В этом году сделают не меньше 55 тыс. единиц, а может быть и 70 тыс. автомобилей», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Как отметил губернатор, на данный момент отмечается рост динамики производства на предприятии. По условиям специального инвестиционного контракта «Автотор» должен инвестировать около 30 млрд рублей в развитие своего производства. С 2019 года вложено уже почти 11 млрд рублей, а инвестиции до конца этого года составят почти 7 млрд рублей.

При этом предприятие намерено подписать еще один инвестиционный контракт с объемом инвестиций от 70 млрд до 100 млрд рублей. Ожидается, что холдинг будет развивать собственное литейное производство, производство пластиков, электродвигателей и другое.

В середине сентября вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что «Автотор» может наладить производство автокомпонентов на одной из площадок южнокорейской компании Hyundai в России.

До этого, 8 сентября, на «Автоторе» стартовало производство китайских электрических малотоннажных и среднетоннажных грузовиков разработки Foton, которые получили на российском рынке шильдики Brock. В будущем электрокары калининградского завода планируют оборудовать батареями, которые будут выпускаться на площадке компании «Рэнера».