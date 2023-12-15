АвтоВАЗ представит 12 новых моделей
До 2030 года АвтоВАЗ запустит в серию 12 новых моделей. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал президент компании Максим Соколов.
«Мы рассчитываем на доминирующее положение на рынке. Мы будем считать нашу стратегию состоявшейся при достижении доли в 30–35%», — отметил Соколов.
Он добавил, что компания работает по всем направлениям, имея ввиду производство автомобилей совместно с восточным партнером. Также Соколов допустил в будущем премьеру нового бренда с новым модельным рядом.
Кроме того, президент АвтоВАЗа отметил, что сроки подготовки новой модели Iskra и кроссовера на платформе Vesta в целом не изменились. Соколов подтвердил появление под капотом «Нивы» нового мотора 1,8, а также работы над турбомотором и гибридной силовой установкой.
11 декабря стало известно, что в следующем году АвтоВАЗ модернизирует 16-клапанный мотор 1,6. Силовой агрегат получит прибавку момента на «низах» и мощность около 120 л.с. Кроме того, прибавку по мощности получит мотор и для семейства «Нива».