В России продлили бесплатный проезд электрокаров по платным дорогам

Правительство России продлило на 2024 год действие льготы по бесплатному проезду электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом сообщает ТАСС 18 января со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Льгота начнет действовать с 19 января. В частности, водители электрокаров смогут бесплатно ездить по платным участкам автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, а также по Северному обходу Одинцово и участку с 15-го по 58-й км трассы М-11.

В секретариате Белоусова отметили, что в прошлом году льготой воспользовались около 5 тыс. автомобилистов, они совершили порядка 315 тыс. проездов. Эксперимент, в рамках которого водители электромобилей пользовались правом бесплатного проезда по платным участкам трасс, проводился с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Проект предусмотрен правительственной концепцией по развитию производства и использованию электротранспорта в России, согласно которой к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в РФ, будут электрическими.

Эта мера также стала одним из стимулов для приобретения электромобиля: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70% (40% в остальных регионах), указали в секретариате. Кроме того, льгота способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Каждый четвертый покупатель нового электромобиля выбирал китайскую марку Zeekr, при этом компания официально в России не представлена. На втором месте идет отечественный Evolute.

Общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц, сообщил в январе столичный дептранс. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.