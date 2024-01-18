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В России продлили бесплатный проезд электрокаров по платным дорогам

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Правительство России продлило на 2024 год действие льготы по бесплатному проезду электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом сообщает ТАСС 18 января со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Льгота начнет действовать с 19 января. В частности, водители электрокаров смогут бесплатно ездить по платным участкам автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, а также по Северному обходу Одинцово и участку с 15-го по 58-й км трассы М-11.

В секретариате Белоусова отметили, что в прошлом году льготой воспользовались около 5 тыс. автомобилистов, они совершили порядка 315 тыс. проездов. Эксперимент, в рамках которого водители электромобилей пользовались правом бесплатного проезда по платным участкам трасс, проводился с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Проект предусмотрен правительственной концепцией по развитию производства и использованию электротранспорта в России, согласно которой к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в РФ, будут электрическими.

Эта мера также стала одним из стимулов для приобретения электромобиля: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70% (40% в остальных регионах), указали в секретариате. Кроме того, льгота способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.

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По данным аналитического агентства «Автостат», в России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Каждый четвертый покупатель нового электромобиля выбирал китайскую марку Zeekr, при этом компания официально в России не представлена. На втором месте идет отечественный Evolute.

Общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц, сообщил в январе столичный дептранс. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.

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