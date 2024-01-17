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Российский производитель электрокаров раскрыл статистику продаж

Компания Evolute продала 2 тыс. электромобилей в России за год
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Фото: ТАСС/ Рюмин Александр
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Компания Evolute, которая выпускает электромобили на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, по итогам прошлого года реализовала 2020 таких машин. Об этом 17 января сообщила пресс-служба компании.

Автопроизводитель заявил, что в 2023 году стал лидером российского рынка по количеству проданных электрокаров. Также он занял второе место в рейтинге брендов по числу реализованных машин, если учитывать не только официально представленные в РФ модели, но и те, что ввозятся в страну по схеме параллельного импорта.

Производство электрокаров Evolute стартовало в сентябре 2022 года, сейчас в линейку компании входят три модели — седан i-Pro и кроссоверы i-Joy и i-Sky. Evolute также планирует вывести на рынок РФ электровэн i-Van и кроссовер i-Jet (производство последнего началось в конце 2023 года), а также первую гибридную модель бренда — семиместный «паркетник» i-Space.

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В России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Этот результат стал рекордным, сообщало 11 января аналитическое агентство «Автостат». Каждый четвертый покупатель нового электромобиля выбирал китайскую марку Zeekr.

Льготный проезд электромобилей по платным дорогам в России могут продлить в 2024 году. Об этом со ссылкой на Минэкономики 15 января сообщила газета «КоммерсантЪ». Сейчас владельцы электрокаров продолжают платить за проезд, как и другие автомобилисты.

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