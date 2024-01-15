В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам

Льготный проезд электромобилей по платным дорогам в России могут продлить в 2024 году. Об этом со ссылкой на Минэкономики сообщает газета «Коммерсант».

Минэкономики совместно с Минтрансом и госкомпанией «Автодор» прорабатывает возможность и «параметры обеспечения бесплатного проезда» по платным участкам для электромобилей в 2024 году, говорится в сообщении. Сейчас владельцы электрокаров продолжают платить за проезд как и другие автомобилисты.

Эксперимент, в рамках которого водители электромобилей пользовались правом бесплатного проезда по платным участкам трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, проводился с 1 марта по 31 декабря 2023 года.

Пилотный проект был предусмотрен правительственной концепцией по развитию производства и использованию электротранспорта в России, согласно которой к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в РФ, будут электрическими.

По данным Минэкономики, к концу декабря прошлого года зафиксировано свыше 306 тыс. проездов электромобилей с оформленной льготой. Самыми популярными трассами стали Северный обход Одинцово (более 142 тыс. проездов) и платные участки трассы М-11.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Каждый четвертый покупатель нового электромобиля выбирал китайскую марку Zeekr, при этом компания официально в России не представлена. На втором месте идет отечественный Evolute.

Ранее стало известно, что более 70% россиян одобряют установку зарядных станций для электрокаров во дворах жилых домов. Как показал опрос, 10% респондентов уже имеют электрокар, 2% владели им в прошлом, а 35% хотят его приобрести.