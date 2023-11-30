Эксперты узнали мнение россиян о зарядных станциях для электрокаров во дворах

Более 70% россиян одобряют установку зарядных станций для электрокаров во дворах жилых домов, выяснили эксперты сервиса «СберАвто» и аналитического центра «Домклик».

Как показал опрос, 10% респондентов уже имеют электрокар, 2% владели им в прошлом, а 35% хотят его приобрести. В основном россияне рассматривают для покупки электрокары китайского и японского производства.

Большинство участников исследования (55%) заявили, что рядом с их многоэтажкой нет зарядных станций для электромобилей. При этом 17% сказали, что недалеко от дома есть как минимум одна ЭЗС.

Почти четверть опрошенных (23%) считает, что электрозарядные станции — важная часть современной инфраструктуры, 19% уверены, что распространение электротранспорта и создание инфраструктуры для него положительно повлияет на экологию. Такая же доля (19%) опрошенных считает, что появление зарядной станции рядом с домом положительно скажется на их планах купить электрокар.

Противники установки электрозарядок во дворах, в частности, опасаются, что на парковке у дома станет больше машин.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. пользователей сервиса «Домклик» по всей России. При этом 70% участников опроса — мужчины.