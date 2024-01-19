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В Китае начали выпуск кроссовера Exlantix, который появится в РФ

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Фото: Chery
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Концерн Chery в Китае запустил производство электрического кроссовера Sterra ET, который за пределами домашнего рынка будет называться Exeed Exlantix ET. В КНР продажи модели начнутся в I квартале 2024 года, сообщает 19 января портал Autohome.

Дебют Exlantix ET в России запланирован на вторую половину 2024 года (ориентировочно на ноябрь), сообщал в прошлом году Autonews.ru со ссылкой на представителей бренда. Exlantix — суббренд компании Exeed, которая входит в состав Chery.

Exeed Exlantix ET базируется на платформе с Chery E0X, длина модели составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. На рынке Китая кроссовер получит четыре варианта силовых установок мощностью от 252 л.с. до 562 л.с., у самой мощной версии будет система полного привода. В зависимости от модификации дальность хода на одном заряде батареи варьируется от 550 км до 760 км.

В салоне электрокроссовера установлены овальный руль, центральный экран мультимедиа-системы диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K, а также 23 динамика аудиосистемы.

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В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Об этом 18 января сообщило аналитическое агентство «Автостат». Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

Общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц, сообщил в январе столичный дептранс. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.

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