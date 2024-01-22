Отец выжившего при крушении самолета в Афганистане пилота рассказал о подвиге сына

Отец летчика Аркадия Грачева, который вместе со вторым пилотом управлял потерпевшим крушение в горах Афганистана самолетом Falcon 10, заявил, что его сын совершил подвиг. В беседе с «Известиями» в понедельник, 22 января, он назвал сына «пилотом от Бога».

«Сын — пилот от Бога, он перевозил со всего мира тяжелобольных, из Египта, Еревана, Казахстана. Он классный [летчик] и самоотверженный. Это какое самообладание надо иметь? Он в рубашке родился!» — сказал мужчина.

Он рассказал, что, когда узнал о крушении самолета в Афганистане, был уверен, что сын погиб, поскольку шанс выжить при такой аварии в горах ничтожно мал. По его словам, родные надеялись хотя бы на то, что будут найдены останки жертв катастрофы.

«Вчера сына «похоронили» до обеда. Открыл новости, увидел номер борта и понял, что это самолет Аркадия. В горах выжить — это бесполезно, мы молили Бога, чтобы хотя бы останки найти», — отметил отец летчика.

Однако позднее ему сообщили, что при крушении выжили четыре человека, в том числе два пилота самолета.

«Как возможно посадить самолет в горах ночью, в снегу! Как это возможно!» — поразился отец летчика.

По его информации, выжившие в настоящее время находятся в российском посольстве в Кабуле.

Мужчина выразил надежду на то, что, возможно, вечером этого дня сын ему позвонит. Он также добавил, что сейчас МЧС России готовит вертолет до Москвы, чтобы перевезти выживших на родину.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска, передает источник «Известий». Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. По предварительным данным, супруги погибли.

Также 21 января в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

22 января стало известно, что пострадавшие при падении самолета находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет. В этот же день посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов подтвердил гибель супругов Анатолия и Анны Евсюковых в авиакатастрофе. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.