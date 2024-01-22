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Политолог предрек повышенное внимание Запада к речи Лаврова на Совбезе ООН

Политолог Мезюхо: речь Лаврова по Украине на СБ ООН окажет воздействие на Запад
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Фото: Global Look Press/Russian Foreign Ministry
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В свете неудач Киева на фронте заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке будут иметь весомое значение для оценок Западом всех рисков продолжения их участия в украинском кейсе. Об этом «Известиям» 22 января заявил политолог Иван Мезюхо.

В ночь на 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН. Глава МИД РФ примет участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

«С одной стороны, это рядовое событие, а с другой стороны, каждое выступление главы российского внешнеполитического ведомства во время спецоперации буквально растаскивается на цитаты западными масс-медиа. <...> Я думаю, что в свете неудач украинской стороны на фронте заявления Сергея Лаврова будут иметь весомое значение в плане оценок Западом всех рисков относительно продолжения их участия в украинском кейсе», — считает Мезюхо.

Он отметил, что на сегодняшний день страны коллективного Запада и так вложили много денег для поддержки Киева, рассчитывая на какой-то позитивный результат. Однако президент Украины Владимир Зеленский так и не показал того самого результата.

«Поэтому я думаю, что иностранные дипломаты и в целом западное политическое сообщество будут внимательно следить за речью и международными контактами Лаврова и, соответственно, делать выводы, исходя из того, что будет сказано и с кем будут проведены двусторонние консультации по тем или иным вопросам», — резюмировал политолог.

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Накануне заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза организации в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке, в результате которого, по последним данным, погибли 27 человек.

До этого, 6 января, российская сторона запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений на Украину.

Предыдущее заседание СБ ООН по вопросу поставок вооружений Украине, запрошенное ранее Россией, состоялось 11 декабря. Тогда Полянский в ходе заседания заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может продолжать просить оружие у стран Запада, однако оно не поможет киевскому режиму. По его словам, такой вывод подтверждают даже ведущие западные эксперты.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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