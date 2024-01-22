В квартире в центре Москвы нашли тело пенсионера с ножевыми ранениями
Тело 86-летнего мужчины было найдено в квартире жилого дома на улице Лесная в Москве. Об этом 22 января сообщила прокуратура города.
В ведомстве отметили, что на нем обнаружили признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений.
«По предварительным данным, телесные повреждения ему причинил сын 1977 года рождения. Он задержан. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Установление обстоятельств произошедшего и привлечение подозреваемого к уголовной ответственности проконтролирует Тверская межрайонная прокуратура.
Ранее, 19 января, в квартире дома на улице 1-й Курьяновской в Москве обнаружили тела женщины и ее 13-летнего внука. Видимые признаки насильственной смерти обнаружены не были. Собеседник «Известий» поделился, что жители дома жаловались на запах газа.