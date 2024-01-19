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Тела женщины и ее внука нашли в квартире в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В квартире дома на улице 1-й Курьяновской в Москве обнаружили тела женщины и ее 13-летнего внука. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает источник «Известий».

По данным главного следственного управления СК России по Москве, видимых признаков насильственной смерти женщины 1959 года рождения и ее внука 2010 года рождения нет. Кроме того, дочь женщины доставили в столичную больницу, ей потребовалась медицинская помощь, добавило ведомство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Перед проведением осмотра квартира обследована сотрудниками экстренных служб и сотрудниками службы газового хозяйства «Мосгаз», — сообщили в пресс-службе.

Собеседник «Известий» поделился, что жители дома жаловались на запах газа. В АО «Мосгаз» отметили, что сетевой газ не является причиной трагедии, так как утечек и наличия продуктов сгорания не обнаружено.

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Ранее, 5 января, 78-летнего мужчину и его 70-летнюю супругу нашли мертвыми в дачном доме в Ленинградской области. Оказавшись на участке пожилой пары, соседи увидели, что дом заперт изнутри и уже долгое время не отапливается. Они заглянули в окно и увидели внутри скончавшихся пожилых людей без следов насильственной смерти.

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