Киев призвал страны Европы вернуть украинских беженцев обратно на родину

Страны Европы, которые после начала украинского конфликта принимали беженцев с территории Украины, должны прекратить их поддержку и отправить на родину. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, такое решение необходимо в связи с тем, что в настоящее время Украина теряет целое поколение молодых людей, которые стремительно начинают интегрироваться в европейскую среду.

Помимо этого, Лещенко подчеркнул, что после возвращения домой на Украину беженцам будет чем заняться.

18 января канадская газета Edmonton Journal написала, что местные агентства по расселению беженцев готовятся к резкому увеличению числа украинцев, прибывающих в Канаду до того, как в конце марта истечет срок действия экстренных виз.

Ранее, 5 января, Шотландия отказалась покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев. В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В правительстве страны подчеркнули, что финансирование продолжаться не будет.

22 декабря министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад сообщил, что прибывшие в Данию украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране.

До этого, 7 декабря, сообщалось, что правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.

В ноябре 2023 года беженец с Украины Алексей Мартыненко, перебравшийся в Канаду, пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Он рассказал, что сначала переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. По его словам, смена континента оказалась «непростой задачей».