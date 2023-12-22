Датский министр напомнил о временном статусе украинских беженцев

Прибывшие в Данию украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране, сообщил 22 декабря министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад, комментируя исследование Копенгагенского университета, согласно которому половина (49,5%) находящихся в королевстве украинцев хотели бы остаться в стране после завершения спецоперации.

Министр подчеркнул, что подход государства о временном пребывания беженце в стране неизменен.

«В контексте беженцев мы работаем с понятием «временность», вне зависимости, откуда люди прибыли», — цитирует его телерадиокомпания Danmarks Radio.

Дюбвад добавил, что если Дания примет собственные правила, которые будут отличаться от законодательства других стран Евросоюза (ЕС), то можно получить рост притока людей, которые уже имеют безопасное место для жизни. Министр добавил, что в культурном отношении украинцы значительно ближе датчанам, чем выходцы с Ближнего Востока, но живут они всё же иначе, чем граждане королевства.

Также он отметил, что Киев не раз выражал заинтересованность в том, чтобы граждане Украины вернулись на родину.

Специальный закон для украинских граждан, по которому им предоставляется вид на жительство и доступ к рынку труда, действует до марта 2025 года. Воспользовались законом 38,6 тыс. украинцев.

О том, что переехавшие в Данию из-за конфликта украинцы не хотят возвращаться обратно даже после его завершения, сообщалось в конце ноября. Приехавшие в Данию граждане Украины смогли достаточно успешно интегрироваться в датское общество, многие из них нашли работу, а дети ходят в школу, следовало из проведенного опроса.

После 17 марта 2025 года украинцы будут вынуждены покинуть Данию.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.