Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта

Переехавшие в Данию из-за конфликта украинцы не хотят возвращаться обратно даже после его завершения. Об этом сообщила датская телерадиокомпания Danmarks Radio.

«49,5% украинцев желают остаться в Дании — даже после окончания конфликта», — указывается в материале.

Как отмечает телерадиокомпания, приехавшие в Данию граждане Украины смогли достаточно успешно интегрироваться в датское общество, многие из них нашли работу, а дети ходят в школу.

При этом уточняется, что после 17 марта 2025 года украинцы будут вынуждены покинуть Данию ввиду истечения сроков пребывания, утвержденных государством.

Однако не всегда украинские переселенцы довольно своей жизнью за рубежом. Ранее, 21 ноября, гражданка Украины, бежавшая в Великобританию сообщила британской газете The Guardian, что может остаться на улице. Как отметило издание, Британский Красный Крест помог женщине в поиске нового жилья. В свою очередь, представитель организации Оливия Филд указала, что этой зимой в Великобритании без крыши над головой могут остаться тысячи граждан Украины.

16 ноября в интервью изданию Bloomberg другой беженец с Украины Алексей Мартыненко, который перебрался в Канаду, также пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Он рассказал, что вскоре после начала конфликта переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. Как отметил мужчина, смена континента оказалась «непростой задачей»: из-за нехватки средств ему приходится работать на двух работах линейным поваром семь дней в неделю.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.