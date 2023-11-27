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Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта

DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Переехавшие в Данию из-за конфликта украинцы не хотят возвращаться обратно даже после его завершения. Об этом сообщила датская телерадиокомпания Danmarks Radio.

«49,5% украинцев желают остаться в Дании — даже после окончания конфликта», — указывается в материале.

Как отмечает телерадиокомпания, приехавшие в Данию граждане Украины смогли достаточно успешно интегрироваться в датское общество, многие из них нашли работу, а дети ходят в школу.

При этом уточняется, что после 17 марта 2025 года украинцы будут вынуждены покинуть Данию ввиду истечения сроков пребывания, утвержденных государством.

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Однако не всегда украинские переселенцы довольно своей жизнью за рубежом. Ранее, 21 ноября, гражданка Украины, бежавшая в Великобританию сообщила британской газете The Guardian, что может остаться на улице. Как отметило издание, Британский Красный Крест помог женщине в поиске нового жилья. В свою очередь, представитель организации Оливия Филд указала, что этой зимой в Великобритании без крыши над головой могут остаться тысячи граждан Украины.

16 ноября в интервью изданию Bloomberg другой беженец с Украины Алексей Мартыненко, который перебрался в Канаду, также пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Он рассказал, что вскоре после начала конфликта переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. Как отметил мужчина, смена континента оказалась «непростой задачей»: из-за нехватки средств ему приходится работать на двух работах линейным поваром семь дней в неделю.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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