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Украинский беженец рассказал о трудностях жизни в Канаде

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Фото: Bloomberg/Chloë Ellingson
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Беженец с Украины Алексей Мартыненко, перебравшийся в Канаду, пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Об этом он рассказал в интервью изданию Bloomberg, опубликованном 16 ноября.

«Я теперь всё время устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде такая трудная жизнь», — поделился Мартыненко.

Он рассказал, что вскоре после начала конфликта переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. Как отметил мужчина, смена континента оказалась «непростой задачей»: из-за нехватки средств ему приходится работать на двух работах линейным поваром семь дней в неделю.

Так, по словам беженца, он тратит $730 на аренду комнаты, причем кухню и ванную он делит с другими четырьмя жильцами, еще $110 уходит на транспорт, $73 — на оплату телефона, еще около $300 — на еду. Оставшиеся деньги он отправляет семье, которая осталась на Украине.

Как рассказал изданию соцработник украинско-канадской социальной службы Торонто Андрей Завьялов, он знает как минимум 15 украинцев, которые вернулись на родину из-за нехватки средств для жизни в крупном канадском городе.

«Человек становится не в состоянии найти деньги, а ему нужно платить за очень дорогую аренду, продукты. А такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Ни работы, ни денег. Они возвращаются на Украину, где всё знакомо», — отметил он.

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Ранее, в феврале, издание «Страна.ua» сообщало, что украинские беженцы, отдавшие предпочтение жизни в Канаде, сейчас пожалели о своем выборе. Так, один переселенец посоветовал не ехать в Канаду из-за высоких цен, трудностей с устройством на работу даже со знанием языка. В то же время, не зная язык, беженец может пойти только в дворники, на зарплату которого весьма трудно прожить.

Позже, 14 апреля, стало известно, что в канадском городе Эдмонтон украинский беженец Иван Пилипчук получил ножевое ранение спустя всего несколько дней после прибытия с Украины. Уточняется, что на мужчину напали, когда он направлялся на стройку. Также известно, что у него была рабочая виза, а в Канаду он приехал с супругой и дочерью.

Трудности у беженцев с Украины не только в Канаде, но и в странах Европы. Так, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила 29 марта, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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