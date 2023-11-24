Украинская беженка пожаловалась на власти Великобритании

Гражданка Украины, бежавшая в Великобританию, столкнулась с проблемой остаться на улице. Об этом сообщила британская газетаThe Guardian.

«Нам отказывают в подаче заявления на получение гражданства [Великобритании], мы работаем без перерывов, и у нас нет представления о том, где наше будущее», — приводит газета слова украинской беженки Виктории.

Как отмечает издание, Британский Красный Крест помог женщине в поиске нового жилья. В свою очередь, представитель организации Оливия Филд указала, что этой зимой в Великобритании без крыши над головой могут остаться тысячи граждан Украины.

Ранее, 16 ноября, в интервью изданию Bloomberg другой беженец с Украины Алексей Мартыненко, который перебрался в Канаду, также пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Он рассказал, что вскоре после начала конфликта переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. Как отметил мужчина, смена континента оказалась «непростой задачей»: из-за нехватки средств ему приходится работать на двух работах линейным поваром семь дней в неделю.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.