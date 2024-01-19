Канаду предупредили о приезде 90 тыс. украинских беженцев до конца марта

Агентства по расселению беженцев готовятся к резкому увеличению числа украинцев, прибывающих в Канаду до того, как в конце марта истечет срок действия экстренных виз. Самая большая проблема — найти этим людям жилье, говорят в проекте Ukrainian Safe Haven, пишет 18 января Edmonton Journal.

С марта 2022 года федеральное правительство выдало более 930 тыс. временных экстренных виз для украинцев, которые хотят работать или учиться в Канаде. На данный момент около 210 тыс. человек совершили путешествие в Канаду.

Опросы, проведенные перед прибытием беженцев проектом Ukrainian Safe Haven, показывают, что еще 90 тыс. обладателей экстренных виз думают приехать до истечения их срока.

По словам исполнительного директора проекта Сароша Ризви, самой большой проблемой является поиск жилья для прибывающих с Украины, особенно с учетом того, что общественный интерес ослаб, как и предложения семей принять прибывших.

Организация пытается побудить беженцев расселиться в небольших поселениях, где легче найти доступное жилье.

5 января Шотландия отказалась покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев. В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В правительстве страны подчеркнули, что финансирование продолжаться не будет.

22 декабря министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад сообщил, что прибывшие в Данию украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране.

7 декабря сообщалось, что правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.

В ноябре 2023 года беженец с Украины Алексей Мартыненко, перебравшийся в Канаду, пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Он рассказал, что сначала переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. По его словам, смена континента оказалась «непростой задачей».

В феврале издание «Страна.ua» сообщало, что украинские беженцы, отдавшие предпочтение жизни в Канаде, пожалели о своем выборе. Один переселенец посоветовал не ехать в Канаду из-за высоких цен, трудностей с устройством на работу даже со знанием языка. В то же время, не зная языка, беженец может пойти только в дворники, на зарплату которого весьма трудно прожить.