В Шотландии украинских беженцев решили оставить без выплат на жилье

Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев. Об этом 5 января сообщили в шотландской газете Daily Record.

«Правительство Шотландии сообщило местным властям всего за несколько дней до Рождества, что финансирование помощи украинцам в обустройстве не будет продолжено», — говорится в статье.

В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В правительстве страны подчеркнули, что финансирование продолжаться не будет ввиду проблем с бюджетом.

В свою очередь, местные власти уже отметили, что им, скорее всего, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы. Они продолжили, что в случае продолжения самостоятельного финансирования из собственных бюджетов им придется отказаться от каких-то муниципальных услуг для своих местных жителей.

Ранее, 22 декабря, министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад сообщил, что прибывшие в Данию украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране. Так он прокомментировал исследование Копенгагенского университета, согласно которому половина (49,5%) находящихся в королевстве украинцев хотели бы остаться в стране после завершения спецоперации. Министр подчеркнул, что подход государства о временном пребывании беженца в стране неизменен.

7 декабря сообщалось, что правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.

Ранее, 3 декабря, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил с призывом о необходимости прекратить в Германии социальные выплаты новоприбывающим беженцам с Украины. По его словам, было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Однако вновь прибывшим беженцам нужно перестать их выплачивать.

До этого, 18 ноября, представитель ХСС в немецком бундестаге Александр Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

Кроме того, 5 ноября премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство страны планирует до конца года принять меры, которые смогут замедлить рост числа беженцев с Украины, чтобы государство успевало разбираться с вопросами их размещения — оплатой за проживание и изменением соцвыплат. Премьер отметил, что изменение размера социального пособия может побудить большее число беженцев устраиваться на работу.

Ранее, 25 октября, в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мола, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию, — до 200 прибывающих в день.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.