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Власти Ирландии заявили о разработке мер по снижению притока украинских беженцев

Премьер Ирландии: для украинских беженцев введут плату за жилье и уменьшат соцпособия
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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Правительство Ирландии планирует до конца года принять меры, которые смогут замедлить рост числа беженцев с Украины, чтобы государство успевало разбираться с вопросами их размещения. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщила газета The Irish Times со ссылкой на заявление премьер-министра Лео Варадкара.

«Правительство надеется до конца этого года принять меры, требующие от украинских беженцев оплаты за проживание и изменения их социальных пособий», — передает издание.

Варадкар отметил, что детали законопроекта еще не согласованы, но обе меры будут введены одновременно. Премьер отметил, что изменение социального пособия может побудить большее число беженцев устраиваться на работу. Кроме того, он призвал обратить внимание на другие европейские страны, которые не предлагают украинцам неограниченное бесплатное жилье.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас дефицит жилья. <…> Мы разместили 100 тыс. человек, более 100 тыс. за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры», — признал Варадкар.

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Ранее, 30 октября, беженка Ирина Мажак в интервью газете The Irish Times заявила, что украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не жить на пособия. Она считает, что Дублину стоит перенаправить выделяемые на украинских беженцев средства на другие направления.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию: до 200 прибывающих в день.

5 октября премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что его страна просто не в состоянии принять больше мигрантов с Украины, пока не решится ситуация с размещением.

30 июня телерадиокомпания RTE сообщила, что украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выезд из пункта размещения. При этом они получат новое временное жилье в разных частях страны.

Организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» 29 марта сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Европейские страны начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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