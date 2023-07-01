Реклама
Прямой эфир
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ
Армия
Артиллеристы группировки «Юг» разгромили придорожный склад боеприпасов ВСУ
Армия
Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
Мир
МИД Румынии напомнил о выезде 40 сотрудников дипмиссии РФ в Бухаресте
Политика
Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории
Мир
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
Политика
Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта

В Ирландии украинским беженцам дали сутки на выселение

RTE: украинских беженцев в Ирландии шокировали требованием о выселении в течение суток
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинским беженцам в Ирландии заявили, что они должны покинуть пункт размещения в течение суток. Об этом 30 июня сообщила телерадиокомпания RTE.

В монастыре в городе Голуэй проживает 41 беженец из Украины. Все они получили уведомление о том, что обязаны покинуть это помещение в течение суток в связи с закрытием монастыря из-за существенных проблем с пожарной безопасностью, отмечает «Газета.Ru».

«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место похоже на наш дом», — рассказала одна из украинских беженок.

Украинцы получат новое временное жилье в разных частях страны, уточняет издание.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев

До этого сообщалось, что в Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде. Об этом 29 января написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.

12 декабря 2022 года издание The Globe and Mail сообщило, что жители ирландского курортного города Каслбар недовольны наплывом беженцев с Украины. Правительство Ирландии вынуждено платить владельцам отелей за их размещение, гостиницы города почти полностью заполнены. По данным издания, там проживало более 2 тыс. украинцев.

До этого, 28 октября, стало известно, что 56% ирландцев поддержали остановку приема украинских беженцев.

Страны ЕС стали принимать беженцев с Украины после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Россия объявила о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023