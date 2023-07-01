В Ирландии украинским беженцам дали сутки на выселение

Украинским беженцам в Ирландии заявили, что они должны покинуть пункт размещения в течение суток. Об этом 30 июня сообщила телерадиокомпания RTE.



В монастыре в городе Голуэй проживает 41 беженец из Украины. Все они получили уведомление о том, что обязаны покинуть это помещение в течение суток в связи с закрытием монастыря из-за существенных проблем с пожарной безопасностью, отмечает «Газета.Ru».



«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место похоже на наш дом», — рассказала одна из украинских беженок.



Украинцы получат новое временное жилье в разных частях страны, уточняет издание.

До этого сообщалось, что в Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде. Об этом 29 января написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.



12 декабря 2022 года издание The Globe and Mail сообщило, что жители ирландского курортного города Каслбар недовольны наплывом беженцев с Украины. Правительство Ирландии вынуждено платить владельцам отелей за их размещение, гостиницы города почти полностью заполнены. По данным издания, там проживало более 2 тыс. украинцев.



До этого, 28 октября, стало известно, что 56% ирландцев поддержали остановку приема украинских беженцев.

Страны ЕС стали принимать беженцев с Украины после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Россия объявила о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.