Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев

Правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной. Об этом 7 декабря сообщили на сайте норвежского правительства.

В пресс-релизе отметили, что за последние несколько недель Норвегия приняла «около 60% всех украинцев, прибывающих в скандинавские страны».

«Правительство сейчас реализует некоторые меры, которые в целом, как мы надеемся, выровняют уровень прибывающих [украинских беженцев к числу в] соседних», — приводятся в документе слова министра юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Также, согласно представленной информации, норвежское правительство планирует отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, которые получили в стране временную коллективную защиту.

Помимо этого в релизе сказано, что возможность совершать поездки между Украиной и Норвегией также ограничат. В том случае, когда такая поездка противоречит условиям выдачи разрешения на пребывание, директорат иммиграции страны имеет право отзывать выданные ранее разрешения.

«Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране», — говорится в сообщении.

Правительство страны планирует сократить использование гостиниц в качестве пунктов приема лиц, просящих убежища в королевстве. Они будут размещены в «обычных центрах приема беженцев».

Ранее, 3 декабря, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил с призывом о необходимости прекратить в Германии социальные выплаты новоприбывающим беженцам с Украины. По его словам, было бы незаконно отменять пособия для ранее приехавших украинцев. Однако вновь прибывшим беженцам нужно перестать их выплачивать.

До этого, 18 ноября, представитель ХСС в немецком бундестаге Александр Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

Кроме того, 5 ноября премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство страны планирует до конца года принять меры, которые смогут замедлить рост числа беженцев с Украины, чтобы государство успевало разбираться с вопросами их размещения — оплатой за проживание и изменением соцвыплат. Премьер отметил, что изменение размера социального пособия может побудить большее число беженцев устраиваться на работу.

Ранее, 25 октября, в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мола, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию, — до 200 прибывающих в день.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.