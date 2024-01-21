Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за прекращение предоставления россиянам двойного гражданства, сообщает 21 января издание Yle.

По его словам, страна должна перейти к «принципу взаимности» при выдаче финских паспортов.

«Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство уехавшим туда финнам», — сказал Ниинистё.

Отношения РФ и Финляндии ухудшились на фоне проводимой финскими властями прозападной недружественной политики по отношению к Москве. Так, в конце декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о начале Западом новой холодной войны с Россией и призвал западные государства увеличивать военное производство.

Еще одной недружественной мерой стали обвинения Финляндией Москвы в миграционном кризисе. На этом фоне в конце прошедшего года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Запрет несколько раз продлевался и теперь действует до 11 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения двойным стандартом Запада. Она отметила, что ни о каком «неконтролируемом потоке» мигрантов со стороны РФ речи нет.

Кроме того, 12 января текущего года стало известно о намерении финских властей закрыть основанную в 1997 году школу в Восточной Финляндии, где преподают русский язык. В случае положительного решения о закрытии работа учреждения прекратится в 2025 году.

Позже, 15 января, Хяккянен сообщил о планах ведомства ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Конкретные решения по этому вопросу будут приняты весной текущего года, уточнил он.