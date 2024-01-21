Политолог назвал удары ВСУ по Донецку и Белгороду сознательной тактикой Киева

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке и по центру Белгорода отражают целенаправленную тактику Киева по созданию напряжения. Такой оценкой 21 января поделился с «Известиями» политолог Михаил Павлив.

«Это заведомо применяемая тактика по созданию напряжения. Фактически по созданию условий для невозможности существования людей в прифронтовых населенных пунктах. <...> Удары по центру Белгорода и по рынку в Кировском районе Донецка — это одного поля ягоды: с большим количеством жертв по заведомо мирной цели. Задача — спровоцировать наши вооруженные силы на безрассудные действия, хотя, слава богу, этого наверняка не будет. Задача — вызвать волнение внутри самой России», — считает эксперт.

Он указал на то, что решение о более широком использовании террористических методов со стороны украинских войск было принято Киевом в августе 2023 года в рамках взаимодействия с представителями стран НАТО, в том числе США и Великобритании, когда провал контрнаступления ВСУ стал очевиден.

Павлив прогнозирует, что подобное давление будет усиливаться на фоне перехода Российской армии в наступление по всей линии фронта. По его оценке, угроза аналогичных ударов будет сохраняться до принципиального решения вопроса украинской государственности.

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, не менее 20 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что атака произошла в выходной день — воскресенье, когда на рынке было наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам. В связи со случившимся Пушилин объявил понедельник, 22 января, днем траура по жертвам удара.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Ранее, 30 декабря 2023 года, украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети, еще 109 человек пострадали.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».