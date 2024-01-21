Реклама
Прямой эфир
Мир
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Общество
Медики госпитализировали 18 пострадавших при обстреле Донецка
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СПБ
Мир
В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы
Мир
ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Мир
В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе
Армия
Средства ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Теннисистка Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Мир
Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Мир
В США начался коллапс на дорогах и отключения света из-за рекордных холодов
Происшествия
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Сюжет:

Политолог назвал удары ВСУ по Донецку и Белгороду сознательной тактикой Киева

Политолог Павлив: ВСУ специально пытаются выжить людей из прифронтовых районов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке и по центру Белгорода отражают целенаправленную тактику Киева по созданию напряжения. Такой оценкой 21 января поделился с «Известиями» политолог Михаил Павлив.

«Это заведомо применяемая тактика по созданию напряжения. Фактически по созданию условий для невозможности существования людей в прифронтовых населенных пунктах. <...> Удары по центру Белгорода и по рынку в Кировском районе Донецка — это одного поля ягоды: с большим количеством жертв по заведомо мирной цели. Задача — спровоцировать наши вооруженные силы на безрассудные действия, хотя, слава богу, этого наверняка не будет. Задача — вызвать волнение внутри самой России», — считает эксперт.

Он указал на то, что решение о более широком использовании террористических методов со стороны украинских войск было принято Киевом в августе 2023 года в рамках взаимодействия с представителями стран НАТО, в том числе США и Великобритании, когда провал контрнаступления ВСУ стал очевиден.

Павлив прогнозирует, что подобное давление будет усиливаться на фоне перехода Российской армии в наступление по всей линии фронта. По его оценке, угроза аналогичных ударов будет сохраняться до принципиального решения вопроса украинской государственности.

«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке
В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 25 человек

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, не менее 20 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что атака произошла в выходной день — воскресенье, когда на рынке было наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам. В связи со случившимся Пушилин объявил понедельник, 22 января, днем траура по жертвам удара.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Ранее, 30 декабря 2023 года, украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети, еще 109 человек пострадали.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024