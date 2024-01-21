В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне

Масштаб проводимых НАТО учений Steadfast Defender – 2024 говорит о том, что Североатлантический альянс взял курс на окончательное и бесповоротное возвращение к схемам холодной войны. Об этом 21 января заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, уточнив, что учения также являются одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России.

«Проведение учений такого масштаба — 90 тыс. личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — цитирует Грушко «РИА Новости».

Он отметил, что в рамках учений НАТО, как анонсировали в альянсе, будет проведен целый ряд маневров, чтобы отработать возможные сценарии столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и на всех театрах в зоне соприкосновения.

«Характерно, что подготовка учений проходит в искусственно разогреваемой обстановке военного психоза. Безответственными заявлениями о возможной войне с Россией, к которой жителям Европы «следует готовиться», отметились министр обороны Германии, главком Швеции и председатель военного комитета НАТО. Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целю нанесения стратегического поражения РФ. А заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК», — заключил замглавы МИД РФ.

Грушко также добавил, что запугать Россию подобными провокационными демонстрациями силы не удастся. У Москвы имеются все ресурсы для обеспечения своей безопасности и обороноспособности, подчеркнул замминистра.

Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что на следующей неделе НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender – 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Комментируя заявление Бауэра, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» сказал, что США хотят «вбить клин» между Европой и Россией.

До этого, 14 января, немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

20 января член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что целью заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в ближайшие годы является оправдание будущей ремилитаризации страны перед гражданами ФРГ.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.