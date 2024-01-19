Военный эксперт заявил о желании США «вбить клин» между Европой и Россией

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин 19 января в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра о необходимости гражданского населения готовиться к полномасштабной войне с Россией.

Адмирал накануне заявил, что возможный конфликт с Россией потребует кардинальных изменений в жизни гражданских лиц. Так, в случае начала войны будет необходимо мобилизовать большое количество населения.

По словам Никулина, у США закралась давняя идея заставить Европу воевать с Россией, так как Евросоюз в том виде, в каком он существует, — конкурент для США, Великобритании и вообще всей бывшей британской империи.

«Они (США. — Ред.) всё и делают для этого. Для этого они развязали войну на Украине, для этого взрывают газопроводы наши. В общем, надо вбить клин между Европой и Россией. Вот это стратегический план англосаксов — Евросоюз превратить в такой концлагерь для белых, в котором не будет никакой промышленности, будет только туризм и всякие услуги», — заявил эксперт.

Никулин отметил, что на сегодняшний день в ЕС живет порядка 800 млн человек, что вдвое больше, чем в США. Конкуренцию Соединенных Штатов с ЕС обостряет то, что Европа производила продукции больше до недавнего времени, то есть внутри нее ВВП гораздо выше, чем у США.

«Заставить их (ЕС. — Ред.) воевать — это традиционная политика Англии, она в течение 500 лет развязывала войны в Европе, а сама, так сказать, отсиживалась на островах. Сейчас Англию сменили США, ничего нового не произошло», — подчеркнул он.

Никулин также указал на скорый раскол НАТО ввиду растущего стремления удалить из альянса Великобританию, которая вышла из Евросоюза. За это уже выступают центральноевропейские страны, такие как Венгрия, Словакия и Австрия.

«У них даже Хорватия уже о том же самом говорит. Я думаю, что следующая будет Италия, потом, возможно, и Германия после того, как канцлера [Олафа] Шольца и всю его команду вынесут вперед ногами из кресла канцлера. Я думаю, что это не за горами, потому что такого антигерманского курса не проводила ни одна администрация за всю послевоенную историю», — добавил он, заключив, что какую бы независимую политику ни проводили европейские страны, они остаются «вассалами англосаксов».

Накануне зарубежные СМИ сообщили, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. По информации испанского издания ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал в разговоре с «Известиям» эти учения нагнетанием страстей и желанием показать, что деньги блока пропадают не зря. По его словам, альянсу также нужно показать, что он существует для того, чтобы защитить несчастную Европу от «коварных» русских.

До этого, 14 января, газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году. Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.