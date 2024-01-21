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Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли

Хозяин выброшенного из поезда Твикса заявил, что проводница знала, чей это кот
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Хозяин погибшего кота Твикса Эдгар Гайфуллин 21 января в беседе с «Известиями» рассказал, что лично покупал билет на поезд своему питомцу, но при посадке в поезд наличие кота не проверяли.

«История перемещения начинается из города Екатеринбург и заканчивается, к сожалению, остановкой в Кирове. Я купил лично сам билет на животного, то есть на Твикса, также билет на Евгения, Евгений должен был привезти мне его сюда в Тихвин», — сказал он.

По словам Гайфуллина, Евгений покормил кота, пошел в туалет с переноской и котом, чтобы поменять пеленку.

«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. <…> Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они были уведомлены, что кот едет с пассажиром», — уточнил он.

После этого Евгений лег отдыхать. Когда он проснулся, Твикса уже не было. Он обратился к проводнице, она ему сказала, что он выбежал на станции в Кирове.

Тогда Евгений позвонил в РЖД, пытался дозвониться в Киров, чтобы они постарались найти кота.

«Ему ответили, что не несут ответственность за ручную кладь. Он объяснил ситуацию, что это кот, это не ручная кладь, у него также есть билет», — уточнил Гайфуллин, однако на этом разговор закончился.

Он поблагодарил всех волонтеров, которые объединились для поиска кота. Также хозяин Твикса рассказал, что его питомцу было примерно четыре года, в их семье кот жил 3,5 года, его взяли из питомника, когда ему было полгода.

«У него были глаза, как мне жена говорит, как у кота из Шрека. <…> Я просто не смог пройти мимо», — поделился он.

Он также рассказал, что у кота были проблемы с кишечником, ветврачи посоветовали воздержаться от стрессовых ситуаций. Так как семья летела на самолете, было решено, что кота привезут позже, однако осуществить этот план не удалось.

«Я сделаю всё, чтобы виновные были наказаны. Я не хочу, чтобы в другой момент, с кем-то поступили точно так же», — заключил хозяин Твикса.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Проводница поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) выкинула из вагона поезда кота Твикса 11 января. Известно, что пассажир плацкарта вез кота в переноске. Питомец вылез из сумки и начал разгуливать по вагону, хозяин этого не заметил. Проводница, не обнаружив рядом владельца животного, решила, что оно беспризорное, и выбросила из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз.

20 января кота Твикса нашли мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам мужчины, который обнаружил труп, вокруг кота было много собачьих следов. Он передал тело волонтеру Кудряшовой, а та — хозяевам.

Женщина рассказала «Известиям», что на теле умершего на улице кота Твикса обнаружен след от укуса собаки, его ухо было обморожено, а лапы стерты. Она отметила, что причиной смерти животного не могло стать то, что он попал под колеса поезда.

Владелец кота Эдгар Гайфуллин сообщил «Известиям», что обратится в прокуратуру после случившегося. До этого хозяин также заявлял о намерении судиться с проводницей, однако в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен на улицу из-за невнимательности его владельца, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») было отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

В РЖД заявили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из состава по пути следования. В компании добавили, что к трагедии с котом Твиксом привели отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, а также стечение обстоятельств. В РЖД и Федеральной пассажирской компании (ФПК) принесли извинения в связи со случившимся.

Говоря об ответственности проводницы за гибель Твикса, юристы разделились во мнении. Как рассказал 19 января «Известиям» зоозащитник Александр Хаминский, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»). По имеющейся у него информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

По мнению юриста Виталия Ульяненко, в действиях проводницы не усматривается состава преступления. В беседе с «Известиями» 20 января он отметил, что владелец кота, которого выбросили из вагона, нарушил правила перевозки: животное не должно гулять по вагону и хозяин должен был сам тщательнее следить за питомцем.

20 января глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с предложением установить памятник коту Твиксу. Он также сочла, что проводницу должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

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