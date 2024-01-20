Волонтер сообщила о ране на теле погибшего кота Твикса

На теле выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) и впоследствии умершего на улице кота Твикса обнаружен след от укуса собаки, его ухо было обморожено, а лапы стерты. Об этом 20 января сообщила «Известиям» волонтер Ольга Кудряшова.

«У кота обморожено ухо, правое, лапки все стерты в кровь, и рана на животе от укуса собаки», — рассказала она.

По словам Кудряшовой, причиной смерти животного не могло стать то, что он попал под пути поезда.

«Похоже, его порвали собаки. Как он там оказался — я не знаю. Или версия, которую дала РЖД, что он проехал на платформе или где-то, потому что пешком, это 15 км от самого здания железнодорожного вокзала, мы выяснили, он не мог пройти сам. Или он проехал и где-то там выпрыгнул, или как там он оказался, где-то прятался, что ли, не знаю», — добавила волонтер.

Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки и начал разгуливать по вагону, хозяин этого не заметил. Проводница, не обнаружив рядом владельца животного, решила, что оно беспризорное, и выбросила из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз.

20 января кота Твикса нашли мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам мужчины, который обнаружил труп, вокруг кота было много собачьих следов. Он передал тело волонтеру Кудряшовой, а та — хозяевам.

Владелец кота Эдгар Гайфуллин сообщил «Известиям», что обратятся в прокуратуру после случившегося. До этого хозяин также заявлял о намерении судиться с проводницей, однако в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен на улицу из-за невнимательности его владельца, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») было отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

В РЖД заявили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из состава по пути следования. В компании добавили, что к трагедии с котом Твиксом привели отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, а также стечение обстоятельств. В РЖД и Федеральной пассажирской компании (ФПК) принесли извинения в связи со случившимся.

Говоря об ответственности проводницы за гибель Твикса, юристы разделились во мнении. Как рассказал 19 января «Известиям» зоозащитник Александр Хаминский, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»). По имеющейся у него информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

По мнению юриста Виталия Ульяненко, в действиях проводницы не усматривается состава преступления. В беседе с «Известиями» 20 января он отметил, что владелец кота, которого выбросили из вагона, нарушил правила перевозки — животное не должно гулять по вагону и хозяин должен был сам тщательнее следить за питомцем.