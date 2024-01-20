Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки

Мужчина, который нашел, предположительно, тело кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область), рассказал, что около трупа животного было очень много собачьих следов. Как сообщил он «Известиям» 20 января, кота, по всей видимости, растерзали собаки.

«Переезд на Кирова, совсем недалеко. Вокруг собачьих следов много было, от большой собаки. Я сфотографировал их на снегу, вчера снег был. И он (труп кота. — Ред.) еще даже не окоченел. Видимо, это произошло ночью или даже утром сегодня, 20 января», — рассказал очевидец.

Мужчина рассказал, что около 8:00 ехал утром по железнодорожному переезду в деревне Лихачи, когда заметил лежащего в снегу кота. Он тут же вспомнил сообщения о пропавшем животном и на обратном пути остановился и сфотографировал его. Снимки он отправил волонтерам. Когда пришел ответ, что кот очень похож на пропавшего, он положил труп в коробку и привез до места назначенной встречи.

По данным источника «Известий», у кота стерты лапы. Возможно, это произошло после жестокой высадки из поезда, когда Твикс еще был жив, однако в итоге он погиб на улице.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала «Известиям», что кота Твикса нашли мертвым, его тело передадут хозяевам. Хозяин животного Эдгар Гайфуллин пока не видел тело обнаруженного питомца лично, но заявил, что по фотографиям обнаруженный кот похож на его питомца.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз.

Хозяин заявил о намерении судиться с проводницей, однако в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности владельца, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») было отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

Как рассказал 19 января «Известиям» юрист и зоозащитник Александр Хаминский, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз проводницу могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По имеющейся у юриста информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

В РЖД, комментируя ситуацию 19 января, заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. По данному факту ведется служебное расследование, действиям проводницы дадут соответствующую оценку.

По мнению юриста Виталия Ульяненко, в действиях проводницы не усматривается состава преступления. В беседе с «Известиями» 20 января он отметил, что владелец кота, которого выбросили из окна, нарушил правила перевозки — животное не должно гулять по вагону, и хозяин должен был сам тщательнее следить за питомцем.