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Юрист рассказал об ответственности владельца выброшенного из поезда кота

Юрист Ульяненко рассказал о том, что грозит проводнице или владельцу кота Твикса
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Владелец кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) выбросила из окна, нарушил правила перевозки — животное не должно гулять по вагону. Однако состава преступления тут нет, на это указал в беседе с «Известиями» юрист Виталий Ульяненко в субботу, 20 января.

Говоря о возможных последствиях для проводницы, которая выбросила кота, впоследствии найденного мертвым, юрист отметил, что в ее действиях также не усматривается состава преступления.

«Есть установленный порядок перевозки соответствующих животных. Этот порядок был нарушен, был нарушен со стороны как раз собственника самой кошки. Ей (проводнице. — Ред.) нечего предъявить. <...> Ей ничего не будет, а собственнику этой кошки на будущее, безусловно, нужно не нарушать правила перевозки, следить за своим чадом», — отметил Ульяненко.

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Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске в Санкт-Петербург. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз. Хозяин намерен судиться с проводницей.

При этом в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности хозяина, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

19 января юрист и зоозащитник Александр Хаминский рассказал «Известиям», что выбросившую кота одного из пассажиров на мороз проводницу могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По имеющейся у юриста информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

Комментируя ситуацию, в РЖД 19 января заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. Там пообещали приложить усилия, чтобы помочь вернуть животное пассажиру. По данному факту ведется служебное расследование, действиям проводницы дадут соответствующую оценку. Поисками кота занимались волонтеры-железнодорожники Кирова.

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