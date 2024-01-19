В РЖД начали расследование после того, как проводница выбросила из поезда кота
РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове, заявили 19 января в Telegram-канале компании. Так они прокомментировали факт того, что проводница поезда выбросила на мороз сбежавшего из переноски кота Твикса.
«Мы приносим извинения пассажиру за произошедшее. Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — сказано в сообщении.
Как отмечается, по данному факту ведется служебное расследование, действиям проводницы дадут соответствующую оценку.
Волонтеры-железнодорожники Кирова ведут поиски пропавшего кота.
Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в мороз. Хозяин намерен судиться с проводницей.