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Юрист рассказал о возможном наказании для выбросившей кота из поезда проводницы

Юрист Хаминский: выбросившей кота из поезда проводнице может грозить статья УК
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Проводницу поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз, могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 19 января высказал юрист и зоозащитник Александр Хаминский.

Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в мороз. Хозяин намерен судиться с проводницей.

При этом в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности хозяина, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

Как указал Хаминский, по имеющейся информации, на животное были оформлены транспортно-сопроводительные документы.

«Следовательно, слова проводницы, будто на одной из станций она обнаружила в вагоне безнадзорное животное, не поддаются никакой критике. Другое дело, в какой форме она совершила свое деяние — по неосторожности или вследствие прямого умысла. Это в значительной мере может повлиять на квалификацию ее действий с точки зрения уголовного закона», — заявил юрист.

По его словам, если имелся умысел, тогда нужно вернуться к статье о самоуправстве. Или, если органы предварительного следствия посчитают нужным, к ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»).

«По нашему законодательству домашние животные относятся к имуществу. Проводница как минимум могла «заработать» на ч. 1 указанной статьи, а это лишение свободы на срок до двух лет. Правда, если она выбросила кота по неосторожности, то здесь придется искать соответствие с уголовным составом ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Но здесь, чтобы привлечь к уголовной ответственности, необходимо доказать крупный размер причиненного ущерба. А это 250 тыс. рублей. В случае смерти обычного кота привлечь виновных к ответственности будет практически невозможно, а вот за именитого чемпиона — вполне», — считает Хаминский.

При этом он обратил внимание, что ст. 245 УК РФ, устанавливающая ответственность за жестокое обращение с животными, в данном случае никак не может быть применима.

«Так как независимо от печального исхода доказать наличие умысла проводницы на причинение боли или смерти животному практически невозможно. И очень бы хотелось, чтобы эта грустная история подтолкнула законодателей к совершенствованию законодательства о защите животных», — резюмировал юрист.

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Комментируя ситуацию, в РЖД заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. Там заверили, что приложат усилия, чтобы помочь вернуть любимца пассажиру и не допускать подобных инцидентов.

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