Собачье дело: почему убийцы животных отделываются штрафами

В Курской области суд назначил штраф в 20 тыс. рублей за то, что мужчина забил кота соседки палкой, предварительно поймав его в капкан; а живодеры в Забайкалье на двоих заплатили 55 тыс. рублей за то, что привязали собаку на цель к бамперу машины и ездили по дорогам — так они «воспитывали» своего питомца. Между тем санкции по статье УК РФ о жестоком обращении с животными не так давно увеличили до пяти лет лишения свободы. Почему у этой нормы возникли проблемы с правоприменением и нужно ли и далее ужесточать статью — разбирались «Известия».

Капканы от кошек

Советский районный суд Курской области рассматривал дело в отношении 66-летнего местного жителя, который радикально решил бороться с кошками на своем дворе. Ему не нравилось, что эти животные заходят в его владения, ругался с соседями, и, чтобы избавиться от кошек, установил у себя во дворе капканы.

В июле этого года пенсионер увидел, что «в устройство в очередной раз попал кот», сообщает пресс-служба суда. Задняя лапа животного была зажата, кот мучился — и пенсионер взял деревянную палку и ударами по голове и спине добил питомца своей соседки.

Фото: Global Look Press

Соседи видели, как мужчина совершал преступление, сообщили об этом хозяйке кота, а та обратилась в полицию. В отношении жителя села возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ — о жестоком обращении с животным с применением садистских методов в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель. Наказание по этой статье — вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Но есть и нижняя граница: штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы и иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. В итоге мужчину наказали штрафом в 20 тыс. рублей. А в рамках гражданского иска о возмещении морального вреда он заплатил еще 10 тыс. рублей.

Похожая история произошла в Забайкалье — там собаку привязали на цепь к бамперу машины и ездили с ней так по дорогам. Сделали это хозяева собаки — 67-летняя женщина и ее сожитель — в «воспитательных» целях. Пса по кличке Пират спас водитель, ехавший сзади. Когда «воспитатели» остановились, собака не могла подняться с асфальта. Пирату повезло — он выжил и сейчас живет у нового хозяина.

Женщину и ее сожителя судили по ч. 1 ст. 245, то есть отягчающих обстоятельств в их действиях не увидели. В итоге хозяйка Пирата получила штраф в 30 тыс. рублей, ее сообщник — штраф в 25 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Согласно статистике судебного департамента, за первые полгода 2023 года по ч. 1 ст. 245 осуждено 44 человека, по ч. 2 ст. 245 — 27 человек. За весь 2022 год таких дел было ощутимо больше — 104 по ч. 1 и 71 по ч. 2, а за 2021 год — 103 и 60 соответственно.

Работает ли статья

Юрист, президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина считает, что статья 245 «довольно беззубая».

— Последними изменениями жестокое обращение перевели из преступлений небольшой тяжести в преступления средней тяжести, что вроде бы должно было действовать как профилактика, но, как видим, это не особенно работает, — заявила она «Известиям». — Да и было бы удивительно, если бы штрафы в таких небольших размерах за мучения и смерть животных могли как-то пугать людей и предотвращать их злодеяния.

Директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова также отмечает, что почти все наказания по этой статье «немного не дотягивают до того, что заслуживают преступники».

— С большим трудом порой удается не то что наказать, а просто добиться возбуждения уголовного дела, — сказала она «Известиям». — Наше общество еще не привыкло к тому, что 245-я статья УК — это такая же важная статья, как и многие другие. И по ней должно быть адекватное наказание. И пока мало юристов, готовых защищать права животных.

Член центрального штаба «Народного фронта», президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян считает, что статья 245 стала работать — особенно после того как ужесточили и наказание в КоАП.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Да, есть много обстоятельств, которые снижают строгость наказания, и вместо лишения свободы человеку дают штраф. Но лишение свободы — не всегда адекватная мера наказания, — сказал он «Известиям». — Для большинства людей большой штраф, который сильно ударит по карману, однозначно будет уроком. Мне бы хотелось, чтобы СМИ публиковали и распространяли информацию о таких случаях, чтобы люди видели: подобное обращение с животными однозначно наказуемо и судебная практика тому подтверждение.

Депутат Московской областной думы, член комитета по природопользованию и экологии Сергей Маликов замечает, что есть решение пленума Верховного суда, в котором говорится: при первом преступлении и при отсутствии отягчающих обстоятельств не нужно назначать меру наказания в виде лишения свободы . А первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркивает, что проблема не в самой статье, а в ее правоприменении.

— Статью мы поправили, ужесточили наказание, кроме того, внесли поправки и в КоАП, чтобы и по административным нарушениям тоже нельзя было уйти от ответственности — в том числе малолетним живодерам, — сказал депутат «Известиям». — У правоохранительных органов гораздо шире стал арсенал, но пользуются ли они им? Не всегда. Примеры хорошие есть, но по многим фактам нужно серьезно заниматься, добиваясь возбуждения уголовных дел с помощью депутатских обращений.

Не в приоритете

Владимир Бурматов подчеркивает, что количество обращений от граждан к нему по случаям жестокого обращения колоссальное, но это как раз свидетельство, что есть сбои. Проблемы он видит в том, что в полиции в регионах пока не всегда считают преступления против животных такими же серьезными, как в отношении человека. К требованиям возбудить дело после очередного избиения собаки многие правоохранители относятся с раздражением.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Но делить преступления на приоритетные и второстепенные неправильно, — подчеркивает депутат. — Мы интересовались судебной статистикой: тот, кто не получил адекватного наказания за преступления в отношении животных, потом совершает преступления и в отношении людей.

Анастасия Комагина заявляет, что в целом видит проблему с правовым нигилизмом граждан: например, не соблюдается запрет на самовыгул домашних животных.

— «Воспитание» пса Пирата в Забайкалье говорит о низкой культуре обращения с животными и о том, что завести животное и издеваться над ним может любой, вне зависимости от его психического здоровья и знаний о физиологии и воспитании кошек и собак, — подчеркнула она. — Да, мне бы хотелось более серьезной нижней границы наказания по статье 245, но в первую очередь должен работать принцип неотвратимости наказания, а с этим как раз гораздо больше проблем, чем с размером штрафов.

Однако полиция по-прежнему не считает такие случаи жестокого обращения заслуживающими внимания, подтверждает Комагина.

Владимир Бурматов подчеркивает, что одна из проблем — неумение применять статью и разбираться, что вообще такое «жестокое обращение».

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Под этим давно подразумевается не только убитое или искалеченное животное , — сказал он. — Сейчас трактовка расширена: это и содержание в неподобающих условиях, и неоказание ветеринарной помощи. Поэтому нужны методические указания и рекомендации по этой статье. К сожалению, пока приходится с помощью прокуратуры добиваться признания незаконными отказов в возбуждении уголовных дел. Их очень много.

Однако, подчеркивает депутат, как раз эти решения прокуратуры в отношении невозбужденных дел и показывают, что статья — рабочая, просто с ней регулярно сталкиваются сотрудники отделов внутренних дел, которые не хотят заниматься собаками.

Тем не менее, говорит Владимир Бурматов, законодатели намерены и далее ужесточать наказание, потому что важна его неотвратимость.