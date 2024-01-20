Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Выброшенный проводницей из поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) кот по кличке Твикс погиб. Волонтеры, обнаружившие питомца, предполагают, что он умер утром 20 января либо минувшей ночью. Что известно о происшествии, приведшем к гибели животного, читайте в материале «Известий».

Что произошло с котом Твиксом

Инцидент произошел 11 января, когда Твикс возвращался домой после перенесенной операции на Урале. Животное перевозил отец владельца. На кота был куплен специальный билет и оформлены все необходимые документы.

Пока мужчина спал, питомец смог выбраться из переноски и начал разгуливать по вагону. На животное обратили внимание другие пассажиры и сообщили проводнице. Та, не обнаружив рядом хозяина, решила, что кот беспризорный. На ближайшей остановке в Кирове она выбросила его из вагона.

Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно бело-рыжего кота. Оказавшись на морозе, животное спряталось под поезд.

Хозяева обнаружили пропажу спустя четыре часа. Узнав, что произошло, они обратились в транспортную полицию. За обнаружение Твикса пообещали награду в 30 тыс. рублей. К поиску подключились волонтеры. Кота несколько дней искал весь город.

Выброшенный из поезда кот Твикс найден мертвым

Утром 20 января стало известно, что Твикса нашли мертвым. Его труп обнаружили в снегу недалеко от железнодорожного переезда.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала «Известиям», что питомца привезли в коробке, он еще не успел окоченеть. Его фотографии отправили хозяевам.

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии», — сказала она.

По словам женщины, волонтеры, к сожалению, не успели спасти кота. Предварительно, его могли растерзать собаки, так как рядом было много собачьих следов.

Хозяева пообещали наказать виновных в гибели Твикса

Информацию о гибели Твикса подтвердил хозяин питомца Эдгар Гайффулин. Он сообщил, что опознал его по фотографии, пообещав наказать виновных.

«Твикс был опознан, это наш кот», — написал мужчина в поисковом чате в Telergram.

Он поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал распространять информацию и участвовал в поиске. Владелец питомца добавил, что намерен обратиться в полицию, суд и прокуратуру.

Проводницу могут привлечь к ответственности после гибели кота

Комментируя произошедшее, депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что проводница, выбросившая кота, должна понести наказание. По его мнению, действия сотрудницы РЖД могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Однако в Кировском линейном отделе МВД на транспорте указали, что кот был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности владельца.

Юрист и зоозащитник Александр Хаминский в разговоре с «Известиями» отметил, что за жестокое обращение с животными проводницу привлекут вряд ли. Но могут привлечь по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»), так как на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

«Следовательно, слова проводницы, будто на одной из станций она обнаружила в вагоне безнадзорное животное, не поддаются никакой критике. Другое дело, в какой форме она совершила свое деяние — по неосторожности или вследствие прямого умысла. Это в значительной мере может повлиять на квалификацию ее действий с точки зрения уголовного закона», — заявил юрист.

О ситуации с котом Твиксом высказались в РЖД

После случившегося в РЖД начали служебное расследование. В компании извинились перед хозяевами и пообещали провести тщательный разбор этого инцидента.

«Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам», — говорится в официальном сообщении компании.

Там также указано, что РЖД внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из состава по пути следования. В случае обнаружения в поезде животного проводник должен будет передать его работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

В РЖД добавили, что к трагедии с котом Твиксом привели отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, а также стечение обстоятельств.