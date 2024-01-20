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РЖД после гибели Твикса запретит проводникам высаживать животных из поездов

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Фото: ТАСС/Максим Коротченко
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В РЖД внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из состава по пути следования. Об этом 20 января говорится в официальном сообщении компании после того, как стало известно о гибели кота Твикса, которого проводница рейса Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) выбросила из окна.

«Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК», — указано в Telegram-канале перевозчика.

Отмечается, что в случае обнаружения в поезде животного проводник должен будет передать его работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

В РЖД добавили, что к трагедии с котом Твиксом привели отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, а также стечение обстоятельств.

«В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. <...> В настоящее время в нашей дочерней компании АО «ФПК» рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь», — сообщила пресс-служба компании.

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