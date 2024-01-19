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Хозяин выброшенного из поезда кота заметил его пропажу через четыре часа

ФПК: хозяин кота Твикса заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Хозяин кота по кличке Твикс, которого проводница выбросила на мороз на остановке в Кирове, заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа. Об этом 19 января сообщила «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФКП).

«Ответственность за своего питомца всегда несет хозяин. В данном случае хозяин кота заметил его пропажу лишь спустя четыре часа. Он обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившемся. Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было», — цитирует сообщение ФКП «РИА Новости».

В компании отметили, что проводник действовала строго в соответствии со служебными инструкциями, так как, согласно правилам, домашние животные при перевозке в транспорте должны строго находиться в переносках и помещаться на местах для размещения ручной клади.

ФПК добавила, что сожалеет о создавшейся ситуации и проведет тщательный разбор этого инцидента.

Тем временем Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила кота из вагона. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении сотрудницы о самоуправстве.

В свою очередь, хозяйка кота Владислава Гайфуллина ранее рассказала агентству, что животное взяли из приюта несколько лет назад. Имя питомцу выбрали исходя из того, что кот оказался любителем сладостей.

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Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в мороз. Хозяин намерен судиться с проводницей.

Комментируя ситуацию, в РЖД заявили, что сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове. В компании принесли извинения пассажиру за произошедшее и заверили сделать всё возможное, чтобы вернуть любимца и не допускать подобных инцидентов.

В настоящее время волонтеры-железнодорожники Кирова ведут поиски пропавшего кота.

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