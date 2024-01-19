Хозяин выброшенного из поезда кота заметил его пропажу через четыре часа

Хозяин кота по кличке Твикс, которого проводница выбросила на мороз на остановке в Кирове, заметил его пропажу из поезда спустя четыре часа. Об этом 19 января сообщила «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФКП).

«Ответственность за своего питомца всегда несет хозяин. В данном случае хозяин кота заметил его пропажу лишь спустя четыре часа. Он обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившемся. Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было», — цитирует сообщение ФКП «РИА Новости».

В компании отметили, что проводник действовала строго в соответствии со служебными инструкциями, так как, согласно правилам, домашние животные при перевозке в транспорте должны строго находиться в переносках и помещаться на местах для размещения ручной клади.

ФПК добавила, что сожалеет о создавшейся ситуации и проведет тщательный разбор этого инцидента.

Тем временем Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила кота из вагона. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении сотрудницы о самоуправстве.

В свою очередь, хозяйка кота Владислава Гайфуллина ранее рассказала агентству, что животное взяли из приюта несколько лет назад. Имя питомцу выбрали исходя из того, что кот оказался любителем сладостей.

Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в мороз. Хозяин намерен судиться с проводницей.

Комментируя ситуацию, в РЖД заявили, что сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове. В компании принесли извинения пассажиру за произошедшее и заверили сделать всё возможное, чтобы вернуть любимца и не допускать подобных инцидентов.

В настоящее время волонтеры-железнодорожники Кирова ведут поиски пропавшего кота.