Хозяева выброшенного из поезда кота Твикса обратятся в прокуратуру

Владельцы кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область), опознали тело погибшего животного. Его хозяин Эдгар Гайфуллин сообщил 20 января «Известиям», что обратится в прокуратуру.

«Я буду обращаться и в прокуратуру, и заявление подастся на жестокое обращение с животным», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что кота Твикса нашли мертвым в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. По словам мужчины, который обнаружил труп, вокруг кота было много собачьих следов. Он передал тело волонтеру Ольге Кудряшовой, а та — хозяевам.

По данным источника «Известий», у Твикса стерты лапы. Возможно, это произошло после жестокой высадки из поезда, когда он был еще жив, однако в итоге он погиб на улице.

Инцидент произошел 11 января. Пассажир плацкарта вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки и начал разгуливать по вагону, хозяин этого не заметил. Проводница, не обнаружив рядом владельца животного, решила, что оно беспризорное, и выбросила из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз.

Хозяин заявил о намерении судиться с проводницей, однако в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен на улицу из-за невнимательности его владельца, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») было отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

В РЖД, комментируя ситуацию 19 января, заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. По данному факту ведется служебное расследование, действиям проводницы дадут соответствующую оценку.

Как рассказал в тот день «Известиям» юрист и зоозащитник Александр Хаминский, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»). По имеющейся у него информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

По мнению юриста Виталия Ульяненко, в действиях проводницы не усматривается состава преступления. В беседе с «Известиями» 20 января он отметил, что владелец кота, которого выбросили из вагона, нарушил правила перевозки — животное не должно гулять по вагону, и хозяин должен был сам тщательнее следить за питомцем.