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В США предрекли возможную отправку сил НАТО на Украину в частном порядке

Мэтью Брайза: некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Часть стран — членов НАТО в частном порядке может направить свои войска на Украину. Об этом 20 января заявил отставной американский дипломат Мэтью Брайза в интервью украинскому телеканалу Espreso.tv.

Как уточнил Брайза, в настоящее время среди стран НАТО есть те, которые могут не в рамках Организации Североатлантического договора отправить свои военные силы на территорию киевского режима.

«Думаю, что до фактического пребывания военных НАТО на территории Украины не дойдет», — указал он.

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16 января профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер сообщил, что США могут принять решение о введении своих войск на украинскую территорию на фоне продолжающихся провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, по словам Миршаймера, в следующие месяцы ситуация ВСУ продолжит ухудшаться, а Вооруженные силы (ВС) РФ, наоборот, имеют все шансы успешного продвижения на западном направлении.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью находится у российских военнослужащих.

До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

В том же месяце бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу. Он отметил, что западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, поскольку решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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