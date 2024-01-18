США могут принять решение о введении своих войск на украинскую территорию на фоне продолжающихся провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 января сообщил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Похоже, что Украина, действительно, может стать бессильным государством-изгоем <...> Мы (США. — Ред.), судя по всему, вмешаемся, чтобы спасти положение, особенно если покажется, что ВСУ начинают разваливаться», — отметил он.

Кроме того, по словам Миршаймера, в следующие месяцы ситуация ВСУ продолжит ухудшаться, а Вооруженные силы (ВС) РФ, наоборот, имеют все шансы успешного продвижения на западном направлении.

Тогда же, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью находится у российских военнослужащих.

До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

В том же месяце бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу. Он отметил, что западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, поскольку решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.