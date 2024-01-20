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Активисты отправились из Парижа в Брюссель пешком в поддержку Палестины

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Фото: Global Look Press/Telmo Pinto
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Несколько сотен человек пройдут пешком от Парижа до Брюсселя, чтобы выразить поддержку населению Палестины. Акцию организовала ассоциация Urgence Palestine. Информация об этом опубликована на официальном сайте объединения 18 января.

Акция началась 20 января. Участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины.

«Давайте выступим за право палестинцев на жизнь! И против безнаказанности израильского правительства!» — призывают представители ассоциации.

Протестующие требуют немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, права палестинских беженцев на возвращение на свою землю, прекращения убийств и арестов в Палестине, защиты палестинского народа и необходимой гуманитарной помощи палестинцам.

Согласно карте, которая опубликована на сайте движения, часть маршрута протестующие пройдут пешком, часть на автобусе и на поезде.

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По последним данным, количество погибших в секторе Газа под ударами израильской армии приближается к 25 тыс. человек. Об этом 20 января сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года убила 24 927 человек и ранила 62 388 человек.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

30 декабря премьер-министр Израиля заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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