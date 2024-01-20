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Правительство РФ одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море

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Фото: Global Look Press/Olaf Krüger
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Российское правительство одобрило запрет в отношении Великобритании заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение было принято на заседании кабинета министров России 18 января.

«Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле законопроектом предусматривается денонсация соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам <…> Соединенного Королевства было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Законопроект о денонсации был одобрен.

Решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс, дополняет «Газета.Ru» со ссылкой на британскую прессу.

Как отмечается, британские компании в большом количестве вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, которые используется при приготовлении излюбленного британцами блюда. Так, за прошедший год в Баренцевом море было выловлено порядка 566 тыс. т трески.

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Ранее в этот день посол России в Копенгагене Владимир Барбин рассказал о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами, входящими в состав Датского королевства. Дипломат отметил, что указанный автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию российских предприятий, в частности, введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. В Росрыболовстве в ответ на это предложили ввести запрет на ввоз морепродуктов в Россию с указанных островов, указал Барбин.

По его словам, ответные меры, предлагаемые Россией, не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, при этом перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в данной сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились.

До этого, 17 января, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что российские рыбаки в 2023 году выловили более 5,3 млн т рыбы, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Для сравнения: в 2022 году, по данным Росрыболовства, российскими рыбаками было добыто около 4,6 млн т рыбы.

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