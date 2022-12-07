Российские рыбаки добыли с начала года около 5 млн т рыбы

Росрыболовство оценило объемы вылова рыбы к началу декабря в России. К 5 декабря общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,6 млн т.

Официальных данных по итогам 2021 года ведомство не приводило. Однако в конце сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что вылов водных биоресурсов в стране по итогам этого года может составить 5 млн т, сохранившись на уровне прошлого года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыли более 3,3 млн т ресурсов. Промысел минтая в годовом выражении увеличился почти на 13%, а сельди — на 18%. В Северном бассейне общий объем добычи составил почти 494 тыс. т, уточняет ИА «Би-порт» со ссылкой на ведомство.

В Западном бассейне добыто порядка 74 тыс, т, что почти на 5% больше уровня добытого на ту же дату в прошлом году. В частности, на промысле шпрота вылов вырос на 2%, а балтийской сельди — на 10%. В Азово-Черноморском бассейне с начала года добыли почти 40 тыс. т, в Волжско-Каспийском — более 81 тыс. т.

В открытой части Мирового океана, в исключительных экономических зонах иностранных государств и конвенционных районах объем добычи превысил 527 тыс. т, сообщает Росрыболовство.

Ранее сообщалось, что оптовая цена на социальные виды рыбы, такие как мойва и скумбрия, снизилась по сравнению с прошлым годом. Цены на сельдь и минтай стабилизировались. Эксперты не ожидают дефицита красной икры и рыбы, несмотря на снижение вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.