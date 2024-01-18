Смотали удочки: Россия лишит Великобританию права рыбачить в Баренцевом море

Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря . Соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли в аппарат правительства. Речь идет о денонсации соглашения от 1956 года, которое заключили СССР и Соединенное Королевство . Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию . Правительство уже одобрило проект, узнали «Известия». Какие еще соглашения могут быть расторгнуты — в материале «Известий» .

Забрать свое

Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Это следует из документов к Комиссии по законопроектной деятельности кабмина, которая состоялась 15 января. «Известия» ознакомились с ними. Правительство поддержало проект, отметил источник в кабмине.

Правительства СССР, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заключили соглашение о рыболовстве в мае 1956 года. Согласно документу, Великобритания получила право заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев плюс на островах . В этих водах суда могли свободно находиться и становиться на якорь. Это соглашение заключили сроком на пять лет при возможности постоянного продления на аналогичный период . Документ предусматривает, что договоренность остается в силе, пока одна из сторон не разорвет ее .

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« Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ », — подчеркивается в бумагах правительства. В них также говорится, что такой шаг российские власти готовы сделать, после того как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле . В частности, это государство ввело дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку . Это сделали, чтобы «нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании» , отмечалось в заявлении руководства этого государства.

«Известия» направили запрос в посольство Великобритании в РФ.

Без выгоды

Денонсируемое соглашение между странами имеет преимущественно одностороннюю направленность и для России аналогичные или соразмерные выгоды отсутствуют , сказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Последствия коснутся только второй стороны соглашения — Великобритании , она не сможет вести промысел в Баренцевом море.

Никаких рисков вследствие денонсации соглашения для России не будет, так как она реализует свое право на расторжение этого договора , согласен соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов.

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— Более того, по этому документу власти Великобритании не должны были предоставлять советской стороне что-либо взамен на право захода их рыболовных судов в территориальные воды СССР (теперь России), — заметил он. — Поэтому нет оснований говорить о каких-либо негативных последствиях для нашей страны .

Отказ в отношении Великобритании никак не должен сказаться на стоимости или объеме рыбы на российских прилавках , уверена управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Она напомнила, что рыболовная отрасль в Баренцевом море зависит от предоставляемых национальных квот. На 2024 год объемы по вылову трески и пикши снизили на 20%, а лимиты на мойву выросли более чем в три раза , рассказала эксперт.

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— В 2022 году российские власти объявили о пересмотре законодательной базы и ратификационного портфеля соглашений с недружественными странами, теперь эту работу последовательно ведут , — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Законопроект о разрыве договоренностей по Баренцеву морю в случае его внесения и принятия в Госдуме может стать своего рода первым прецедентом по денонсации соглашений, которые регулируют сотрудничество на продовольственных рынках , добавил он. Проект закона, очевидно, вносят в рамках политики ответных мер на антироссийские действия и решения Лондона, в том числе в торгово-экономической сфере, уверен депутат.

Не только продовольствие

С 2022 года ситуация на международном треке обострилась, в результате чего РФ приняла решение приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегически наступательных вооружений (СНВ-3), а также вышла из и без того приостановленного в действии Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) . Кроме того, в конце 2023-го Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний .

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Остается еще ряд документов, которые контролируют системы вооружений. Так, можно выделить режим контроля за ракетными технологиями. Сохраняет свое действие Договор о космосе, в котором предусмотрен четкий запрет на использование оружия массового поражения и его нераспространения с космическом пространстве , однако не учитывает другие вооружения, что создает возможность для различных интерпретаций положений документа , сказал «Известиям» доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент Научно-исследовательского института глобальной безопасности Иван Сурма.

Россия уже приостановила соглашения с недружественными странами по вопросу двойного налогообложения , сказал «Известиям» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Хаджимурад Белхароев. Кроме того, РФ может выйти из соглашений с другими государствами об экономическом сотрудничестве, научно-техническом, а также в области мирного использования атома, борьбы с преступностью, образования, науки и культуры и так далее.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк