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Смотали удочки: Россия лишит Великобританию права рыбачить в Баренцевом море

Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли в аппарат правительства. Речь идет о денонсации соглашения от 1956 года, которое заключили СССР и Соединенное Королевство. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию. Правительство уже одобрило проект, узнали «Известия». Какие еще соглашения могут быть расторгнуты — в материале «Известий».

Забрать свое

Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Это следует из документов к Комиссии по законопроектной деятельности кабмина, которая состоялась 15 января. «Известия» ознакомились с ними. Правительство поддержало проект, отметил источник в кабмине.

Правительства СССР, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заключили соглашение о рыболовстве в мае 1956 года. Согласно документу, Великобритания получила право заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев плюс на островах. В этих водах суда могли свободно находиться и становиться на якорь. Это соглашение заключили сроком на пять лет при возможности постоянного продления на аналогичный период. Документ предусматривает, что договоренность остается в силе, пока одна из сторон не разорвет ее.

Выловленная рыба
Фото: Global Look Press/Olaf Krüger

«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», — подчеркивается в бумагах правительства. В них также говорится, что такой шаг российские власти готовы сделать, после того как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. В частности, это государство ввело дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку. Это сделали, чтобы «нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании», отмечалось в заявлении руководства этого государства.

«Известия» направили запрос в посольство Великобритании в РФ.

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Без выгоды

Денонсируемое соглашение между странами имеет преимущественно одностороннюю направленность и для России аналогичные или соразмерные выгоды отсутствуют, сказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Последствия коснутся только второй стороны соглашения — Великобритании, она не сможет вести промысел в Баренцевом море.

Никаких рисков вследствие денонсации соглашения для России не будет, так как она реализует свое право на расторжение этого договора, согласен соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов.

Рыболовецкий траулер
Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Более того, по этому документу власти Великобритании не должны были предоставлять советской стороне что-либо взамен на право захода их рыболовных судов в территориальные воды СССР (теперь России), — заметил он. — Поэтому нет оснований говорить о каких-либо негативных последствиях для нашей страны.

Отказ в отношении Великобритании никак не должен сказаться на стоимости или объеме рыбы на российских прилавках, уверена управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Она напомнила, что рыболовная отрасль в Баренцевом море зависит от предоставляемых национальных квот. На 2024 год объемы по вылову трески и пикши снизили на 20%, а лимиты на мойву выросли более чем в три раза, рассказала эксперт.

Треска, пойманная в Баренцевом море
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В 2022 году российские власти объявили о пересмотре законодательной базы и ратификационного портфеля соглашений с недружественными странами, теперь эту работу последовательно ведут, — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Законопроект о разрыве договоренностей по Баренцеву морю в случае его внесения и принятия в Госдуме может стать своего рода первым прецедентом по денонсации соглашений, которые регулируют сотрудничество на продовольственных рынках, добавил он. Проект закона, очевидно, вносят в рамках политики ответных мер на антироссийские действия и решения Лондона, в том числе в торгово-экономической сфере, уверен депутат.

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Не только продовольствие

С 2022 года ситуация на международном треке обострилась, в результате чего РФ приняла решение приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегически наступательных вооружений (СНВ-3), а также вышла из и без того приостановленного в действии Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, в конце 2023-го Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Улов на борту траулера
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Остается еще ряд документов, которые контролируют системы вооружений. Так, можно выделить режим контроля за ракетными технологиями. Сохраняет свое действие Договор о космосе, в котором предусмотрен четкий запрет на использование оружия массового поражения и его нераспространения с космическом пространстве, однако не учитывает другие вооружения, что создает возможность для различных интерпретаций положений документа, сказал «Известиям» доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент Научно-исследовательского института глобальной безопасности Иван Сурма.

Россия уже приостановила соглашения с недружественными странами по вопросу двойного налогообложения, сказал «Известиям» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Хаджимурад Белхароев. Кроме того, РФ может выйти из соглашений с другими государствами об экономическом сотрудничестве, научно-техническом, а также в области мирного использования атома, борьбы с преступностью, образования, науки и культуры и так далее.

Рыболовецкий траулер
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Иван Сурма также подчеркивает, что в ближайшем будущем повысится актуальность вопросов технологий двойного назначения, а также проблемы кибербезопасности и технологий искусственного интеллекта, которые поставят перед государствами новые вызовы и угрозы международной безопасности. Все эти проблемы в скором будущем поставят необходимость достижения новых международных договоренностей.

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