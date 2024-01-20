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Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами

Посол Барбин: Фарерские острова взяли курс на дискриминацию рыбаков РФ
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Москва не будет жертвовать интересами своих рыбаков ради того, чтобы сохранить соглашение о рыболовстве с Фарерскими островами. Об этом 20 января заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что указанный автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию российских предприятий, в частности, введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. В Росрыболовстве в ответ на это предложили ввести запрета на ввоз морепродуктов в Россию с указанных островов, указал Барбин.

По его словам, ответные меры, предлагаемые Россией, не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, при этом перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в данной сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились.

«Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков», — цитирует Барбина «РИА Новости».

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Ранее, 17 января, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что российские рыбаки в 2023 году выловили более 5,3 млн т рыбы, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Для сравнения, в 2022 году, по данным Росрыболовства, российскими рыбаками было добыто около 4,6 млн т рыбы.

18 декабря 2023 года глава Рыбного союза Александр Панин заявил, что Россия не будет прекращать импорт рыбы с Фарерских островов, как это ранее предлагали в Росрыболовстве. В тот же день Панин рассказал, что в России предложили обнулить импортные пошлины на атлантическую сельдь, скумбрию и мойву. По его словам, импорт позитивно влияет на ценообразование для российской рыбы и в целом делает этот товар более доступным.

Договор о взаимных отношениях в области рыболовства СССР и Фарерские острова подписали в 1977 году, он пересматривается каждый год. В конце прошлого года действие документа было продлено на 2024 год. В соответствии с соглашением Москва предоставляет региону квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, а в ответ на это получает возможность ловить рыбу в фарерских водах, включая право на перегрузку улова в их портах.

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