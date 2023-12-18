В России предложили обнулить импортные пошлины на сельдь, скумбрию и мойву

В России предложили обнулить импортные пошлины на атлантическую сельдь, скумбрию и мойву. Об этом 18 декабря заявил глава Рыбного союза Александр Панин на брифинге. По его словам, этот вопрос уже вынесен на комиссию по таможенно-тарифному регулированию.

«Импорт позитивно влияет на ценообразование для российской рыбы и в целом делает этот товар более доступным. Поэтому мы считаем необходимым обсуждение вопроса об отказе от импортных таможенных пошлин и выносим это предложение по таможенно-тарифному регулированию. Эта мера могла бы способствовать снижению себестоимости входящего сырья и конечных продуктов, соответственно, внести свой в вклад в снижение потребительской инфляции. В качестве социально значимых продуктов предлагаем обнулить пошлины на атлантическую сельдь, скумбрию и мойву», — сообщил он.

При этом Панин отметил, что в целом импорт рыбной продукции в январе–ноябре 2023 году составил около 547 тыс. т — на 10% больше уровня 2022 года, этот объем стоит $2,4 млрд, что на уровне 2022 года.

В топ-пять по импорту вошли: скумбрия, поставки которой выросли на 146% в весе (до 45 тыс. т) и на 164% в стоимости (до $85 млн.), креветки ваннамей — рост на 42% в весе (до 40 тыс. т) и на 23% в стоимости (до $250 млн.), семга — на 37% в весе ( до 35 тыс. т) и на 31% в стоимости (до $270 млн.), гигантский кальмар — рост на 79% в весе (до 25 тыс. т) и на 84% в стоимости (до $55 млн.), креветки аргентинская — рост на 97% в весе (до 25 тыс. т) и на 78% в стоимости (до $135 млн.).

Доля Фарерских островов в импорте выросла до 15% в весе (с 10%) и до 6% в стоимости (с 4%), Китая снизилась до 9% в весе (с 10%) и до 10% в стоимости (с 11%), Чили выросла до 11% в весе (с 9%) и 17% в стоимости (с 12%), Турции выросла до 10% в весе (с 9%) и до 13% в стоимости (с 12%), Вьетнама снизилась до 5% в весе (с 8%) и до 5% в стоимости (с 7%).

Ранее в этот день в Рыбном союзе объяснили, почему россияне не видят снижения цен на красную икру, несмотря на рекордные уловы рыбы в этом году. Это связано в первую очередь с тем, что на рынке продается более качественная и дорогая икра.