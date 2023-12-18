В Рыбном союзе объяснили, почему россияне не видят снижения цен на красную икру

В Рыбном союзе 18 декабря объяснили, почему россияне не видят снижения цен на красную икру, несмотря на рекордные уловы рыбы в этом году. Это связано в первую очередь с тем, что на рынке продается более качественная и дорогая икра.

«Кто-то видит снижение цен, а кто-то нет. Икры произвели много — порядка 23 тыс. т. Но при этом она крайне неоднородна по качеству. Это проблема каждого рыбного года. Рыбаки хотят взять как можно больше рыбы, которую у них не получается качественно переработать», — сообщил журналистам глава Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, поэтому очень много жидкой и поврежденной икры.

«Это икра не высшего и даже не первого сорта. При этом понятно, что к новогоднему столу и трейдеры, дистрибуторы в первую очередь покупают у рыбаков рыбу качественную, а она стоит дороже. Ровно поэтому цена в рознице не столь существенно отличается от цен 2022 года и оптовых цен», — пояснил эксперт.

Панин добавил, что после Нового года произойдет корректировка цен в сторону их снижения.

22 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 20% икры не соответствует потребительским требованиям. За девять месяцев 2023 года было исследовано более 700 проб икры, 10% из которых не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. Тогда же в службе отметили, что прорабатывается вопрос по маркировке икры осетровых и лососевых рыб.