Россия не будет прекращать поставки импорта рыбы с Фарерских островов, как это ранее предлагали в Росрыболовстве. Об этом на брифинге для журналистов 18 декабря сообщил глава Рыбного союза Александр Панин.

Фареры принимали определенные запретительные меры в отношении российских рыбаков. Власти в преддверии переговоров решили сделать заявление об ответных мерах. Но испугались больше наши переработчики, которые все «сидят» на импортной селедке и скумбрии, пояснил эксперт.

По его словам, так исторически сложилось, что россияне больше любят атлантическую селедку и скумбрию, а не дальневосточную.

«На них приходится основной массив продаж. Когда появилась новость о запрете импорта, мы сразу провели переговоры с Минсельхозом и Росрыболовством, подготовили обоснование. В итоге было принято решение, что эта тема сворачивается и больше не поднимается. На сегодня мы имеем возможность импортировать селедку и скумбрию с Фарер», — пояснил эксперт.

До этого Панин рассказал, что в России предложили обнулить импортные пошлины на атлантическую сельдь, скумбрию и мойву. По его словам, импорт позитивно влияет на ценообразование для российской рыбы и в целом делает этот товар более доступным.

Ранее в этот день в Рыбном союзе объяснили, почему россияне не видят снижения цен на красную икру, несмотря на рекордные уловы рыбы в этом году. Это связано в первую очередь с тем, что на рынке продается более качественная и дорогая икра.